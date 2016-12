Tgcom24 >

Magazine >

Michigan, la "carpa da 20 libbre "che sogna un posto in consiglio comunale 3 novembre 2013 Michigan, la "carpa da 20 libbre "che sogna un posto in consiglio comunale Dopo essere stata esiliata dal suo stagno, "perché distruttiva per la vegetazione", "Twenty Puond Carp" ha voluto prendersi una rivincita e così ha deciso di presentarsi alle elezioni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:36 - Tra i candidati alle prossime elezioni per il rinnovo del consiglio comunale di Ann Arbor, in Michigan, si potrà scegliere di votare anche per un'insolita candidata. Nel suo "pedigree politico" non vanta molte cariche e anzi e il suo passato è piuttosto fangoso. Ciò nonostante non sono pochi gli elettori che stanno seguendo con interesse e trasporto la campagna elettorale, tutta fatta sui social network, di "Twenty Puond Carp" che, come dice il nome, altro non è che una carpa da 20 libbre (circa dieci chili). Dopo essere stata esiliata dal suo stagno, "perché distruttiva per la vegetazione", "Twenty Puond Carp" ha voluto prendersi una rivincita e così ha deciso di presentarsi alle elezioni.