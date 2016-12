Marina si licenzia... ballando

13:39 - Licenziarsi ai tempi del web. Stressata dal poco tempo libero e dalla mancanza di relazioni sociali, Marina Shifrin ha deciso di abbandonare il lavoro. Per comunicare la decisione ai datori, la venticinquenne americana impiegata in una compagnia di video news di Taiwan ha scelto un metodo davvero originale. Non appena l’ufficio si è svuotato, alle 4.30 del mattino, ha registrato un video per il suo capo in cui canta e balla tra le scrivanie, sulle note di Kanye West. Per spiegare le motivazioni della decisione, Marina ha usato i sottotitoli. "Per quasi due anni ho sacrificato le mie relazioni, il tempo e l'energia per questo lavoro e il mio capo si preoccupa solo delle quantità e del numero di visualizzazioni che ogni video ottiene”, afferma Marina. “E' con un video che gli faccio sapere che me ne vado…”.

Marina ha deciso di tornare negli Stati Uniti per riprendere la vita normale. Anche se per il web ormai è una star, visto che il suo video su Youtube sta collezionando migliaia di clic.