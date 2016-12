Marina si licenzia ballando? L'azienda replica a ritmo: "Stiamo assumendo"

19:28 - L'idea di licenziarsi con un video nel quale balla e spiega le ragioni della sua scelta si è rivelata vincente. Perché in poche ore quel filmato ha trasformato la venticinquenne americana Marina Shifrin da perfetta sconosciuta a star del web. Oggi la sua ormai ex azienda, la Next Media Animation, ha scelto di cavalcare l'onda del successo clonando il video della ragazza. Davanti alla telecamera ci sono però gli altri dipendenti della società che salutano Marina e avvertono: "Stiamo assumendo".