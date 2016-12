Malati di cancro si "riscoprono" allo specchio: lo stupore in uno scatto

11:19 - Una parrucca appariscente, un make up curatissimo e un look tutto nuovo: venti malati di cancro hanno partecipato a un'esperienza unica. Sono stati invitati in uno studio dove ha preso il via la loro trasformazione, tutto ad occhi chiusi. A restyling compiuto si sono visti per la prima volta in una veste completamente rivoluzionata: dietro lo specchio un fotografo ha immortalato l'attimo in cui si riscoprono. Il progetto If only for a second, della Leo Burnett and Mimi Foundation, divenuto già virale, è stato ispirato dalla frase di una dei partecipanti, Katy, malata da 2 anni, che un giorno ha detto: "Sapete cosa mi manca di più? Essere spensierata".