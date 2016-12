Macché fotoritocco, la posa fa tutto: una fotografa svela le "Illusioni del corpo"

13:21 - Nell'epoca del fotoritocco, dove basta un po' di Photoshop a rendere speciale uno scatto mediocre, una serie di ritratti, in cui è solo la posa di una persona a cambiare magicamente una fotografia, rappresenta quasi una rivoluzione. Il progetto è dell'americana Gracie Hagen che sul suo sito ha svelato le "Illusions of the Body", affiancando l'immagine dei modelli, completamente nudi, prima in pose plastiche, eleganti e ammiccanti, poi in versione goffa, impacciata e annoiata.