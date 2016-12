14:20 - Rapper che per coinvolgere il pubblico si lanciano letteralmente tra di loro a peso morto. Capita spessissimo ai concerti ma cosa succede se la folla non li prende? A Londra il tuffo di George Watsky non è andato per il verso giusto: in una delle tappe del suo concerto "Vans Warped Tour", il 27enne è salito su una struttura reticolare alta dodici metri e poi si è lasciato cadere. Peccato che i suoi fan non hanno pensato a prenderlo.



Risultato? Il tour è stato interrotto e il rapper è finito all'ospedale con diverse lesioni. Anche una ragazza del pubblico è tornata a casa con un braccio rotto dopo l'impatto.