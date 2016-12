Tgcom24 >

Londra, 3.400 orsacchiotti sul Tamigi Invasione pacifica della City 15 ottobre 2013

09:37 - Potter's Field invasa da 3.400 orsacchiotti di peluche, i famosissimi Teddy Bear, tutti radunati a Londra, sulla riva del Tamigi, accanto al Tower Bridge. L'immensa distesa dei peluche trasforma il paesaggio, per la gioia di alcuni piccolissimi ospiti. Dietro l'iniziativa c'è la fotografa, australiana ma naturalizzata britannica, Anne Geddes, nota per i suoi poetici e tenerissimi ritratti di bambini conosciuti in tutto il mondo. La sponsorizzazione è dell'industria farmaceutica Novartis e lo scopo è benefico: l'obiettivo è infatti quello di sensibilizzare l'opinione pubblica a proposito dell'incidenza annuale della meningite batterica nel Regno Unito. Si tratta infatti di una malattia che colpisce soprattutto i bambini.