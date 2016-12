9 dicembre 2013 Lo spot in stop-motion senza veli Corpi nudi simulano la giornata tipo di Sam per la Withings, azienda che produce app e prodotti per migliorare il proprio benessere Tweet google 0 Invia ad un amico

14:36 - Solo ascoltando il proprio corpo, puoi accettarlo. Iniziando per esempio dallo sport e mettendo in circolo il sangue partendo dal tuo cuore. E' il messaggio per la campagna pubblicitaria della Withings nel video in stop-motion dell'agenzia pubblicitaria London+Hatchet, che è andata fino in Estonia per produrlo. Nelle immagini i corpi nudi simulano la giornata tipo di "Sam" che all'inizio non si accettava finché un giorno non si è ascoltato: è venuto il sole e ha iniziato a correre... Per la realizzazione degli spettacolari frame ci sono voluti oltre 100 persone e tre giorni di riprese.