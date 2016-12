Tgcom24 >

Magazine >

Letti del futuro, dall'Inghilterra le tecnologie più incredibili e innovative 20 novembre 2013 Letti del futuro, dall'Inghilterra le tecnologie più incredibili e innovative Centri di ricerca sparsi in tutto il Regno Unito stanno lavorando per dare alle nostre camere da letto tutti i comfort dei nostri desideri: materassi autopulenti, luci soffuse che risvegliano dolcemente e grandi touchscreen che indicano le funzioni vitali di chi dorme Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

Un materasso che si sterilizza da solo, un allarme che ti segnala se non stai bene e una luce soffusa che ti risveglia nelle cupe mattinate invernali. Sono solo alcuni degli elementi di innovazione possibile per il futuro dei nostri letti.



Le immagini, realizzate dalla scienziata del design londinese e "futurista" Melissa Sterry, mostrano come può apparire la camera da letto in un futuro non troppo lontano. Un giorno i letti potrebbero essere predisposti per monitorare la salute di chi vi dorme sopra, tenendo sotto controllo la sua temperatura corporea. Potrebbero disporre di una voce registrata che, leggendo storie, culla le persone nel dormiveglia.



Le innovazioni nel design futuristico sono basate sui risultati di uno studio condotto dallo "Sleep Council". E' stato chiesto a 2.000 persone cosa vorrebbero vedere nella loro camera da letto: nella top ten delle innovazioni più desiderate, al primo posto c'è il materasso auto-pulente. A seguire, letti che si riscaldano o si raffreddano da soli in base alle stagioni e materassi in grado di sollevare le persone in posizione eretta.