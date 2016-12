Le regole del marketing perfetto

16:48 - Chi dice che per attirare nuovi clienti, consumatori o passeggeri bisogna inondarli di spot o campagne pubblicitarie? WestJet ha letteralmente invertito la rotta e dimostrato che si può usare i soldi destinati al marketing in altri modi. Si sta parlando di una compagnia aerea low-cost canadese che, per Natale, ha deciso di fare una sorpresa a un fortunato gruppo di suoi passeggeri. Aspettando l'imbarco bambini, giovani, adulti e anziani si sono trovati davanti a un mega schermo interattivo. Dopo una rapida scansione del biglietto, ecco un Babbo Natale che chiedeva qual'era il desiderio per Natale. Insomma diciamo una classica letterina di regali, però virtuale.

Passatempo o realtà? - Molti dei passeggeri che si sono trovati davanti questo Babbo Natale hanno risposto anche solo per gioco. Poi tutti sull'aereo e via alla città di destinazione. Atterrati ecco la sorpresa: sui nastri trasportatori al posto dei bagagli sono usciti una serie di pacchi con i nomi dei passeggeri. Insomma i desideri si sono realizzati... Guardare per credere!