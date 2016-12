Tgcom24 >

Magazine >

Le principesse Disney a raggi X viste da un artista francese 30 novembre 2013 Le principesse Disney a raggi X viste da un artista francese Invece di replicare i disegni, l'illustratore Chris Panda ha disegnato lo scheletro, per far vedere come sono fatte dentro. Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

07:27 - Un artista francese dà una nuova prospettiva sui personaggi dei cartoni animati con le sue creazioni a raggi X. Si tratta dell'illustratore Chris Panda che ha anche aperto un negozio online per vendere le sue stampe. Gran parte del suo catalogo è fatto da principesse Disney e altri personaggi femminili dei manga giapponesi tra cui Sailor Moon. Invece di replicare i disegni Chris ha disegnato il loro scheletro, per far vedere come sono fatte dentro.