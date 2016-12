Le incredibili immagini di Marte in 3D

18:23 - L’Agenzia Spaziale Europea (Esa) ha diffuso la prima ricostruzione 3D della superficie di Marte, basata sui dati raccolti dalla sonda Mars Express. Questa si trova in orbita attorno al pianeta rosso dal 2003 e ha raccolto diverse immagini che ci hanno consentito di approfondire la nostra conoscenza di questo corpo celeste. Il video è un viaggio attraverso i canyon, i colli e i letti dei fiumi prosciugati.

Il filmato è stato creato dalla DLR, il centro aerospaziale tedesco. Questo è stato possibile racccogliendo le immagini catturate dalla sonda, che sono state unite dagli scienziati per creare un video. Grazie alla Mars Express, sono state scattate diverse foto di 97 dei 142 milioni di chilometri quadrati della superficie di Marte.



Questi dati hanno confermato che probabilmente l’acqua era presente sulla superficie di Marte in passato, Forse esistevano condizioni climatiche differenti, che poi sono mutate impedendo la presenza di questo elemento sul pianeta rosso. La sonda rimarrà comunque in orbita almeno per altri 12 mesi, nonostante sia ancora perfettamente in funzione.