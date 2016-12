La spettacolare eclissi di sole

23:34 - Purtroppo l'Italia è stata esclusa alla visione dell'eclissi di sole. L'oscuramento è stato visibile solo in Africa, sud dell'Europa e parte dell'America. A causa della particolare posizione di Terra, Sole e Luna, il fenomeno è stato ibrido, ossia sia totale sia anulare a seconda delle zone da cui si è osservato. L'eclissi è stata anulare nell'oceano Atlantico occidentale ed è diventata totale nell'Atlantico centrale. E' stata totale invece solo in alcuni Stati dell'Africa centrale. In Itaia, solo Napoli il disco lunare ha sfiorato il Sole, oscurandone una frazione minuscola per pochi minuti, mentre in Sardegna e in Sicilia visto circa il 5% del disco solare oscurato dalla Luna.