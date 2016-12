Tgcom24 >

La Rete contro la presentatrice-cacciatrice: si è vantata sul web di aver ucciso un leone 16 novembre 2013 La Rete contro la presentatrice-cacciatrice: si è vantata sul web di aver ucciso un leone La conduttrice americana ha documentato il suo ultimo safari in Sudafrica e sono partite le petizioni contro di lei. Obiettivo: vietarle un futuro ingresso nel paese

09:38 - La presentatrice americana Melissa Bachman è al centro della bufera mediatica dopo aver postato su Facebook e Twitter le foto che documentano la sua caccia ai leoni in Sudafrica. Il reportage la mostra accanto al corpo di un esemplare maschio che lei si vanta di avere ucciso in prima persona.

Anche se non è del tutto sicuro che il leone sia morto e che sia stata la presentatrice di "Winchester Deadly Passion" a sparargli, il tam tam sulla rete è partito subito: i cittadini di Cape Town hanno avviato una petizione che ha ricevuto in breve oltre 10 mila firme. L'obiettivo è quello di impedirle in futuro l'accesso al paese africano.



In altri scatti del suo profilo Facebook compaiono le altre presunte vittime di sue precedenti e successive cacce: antilopi, zebre, coccodrilli e, più di recente, persino un maestoso cervo.