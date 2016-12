La Nasa invia verdure sulla Luna

19:08 - La Nasa sta per mandare sulla Luna semi di rapa, basilico e senape. Lo scopo? Far sì innanzitutto che gli astronauti possano presto mangiare verdure fresche anche in missione, e poi appurare se la specie umana potrà un giorno coltivare piante sulla Luna. Due obiettivi molto ambiziosi, anche se non sarà per niente facile far crescere qualcosa sul Satellite, a causa dell'ambiente molto ostile. I ricercatori della Nasa hanno messo a punto degli speciali contenitori dove far germogliare i semi: verranno caricati nel 2015 a bordo del "Moon Lander", un veicolo spaziale commerciale.