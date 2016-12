La morte si fa sexy sul calendario

09:37 - Sacro e profano posano insieme per il calendario di Lindner, un’azienda polacca di casse mortuarie che da quattro anni sponsorizza i suoi prodotti in una maniera davvero originale.

Dodici scatti fotografici, tanti quanti i mesi dell’anno, ritraggono alcune modelle in pose accattivanti su eleganti bare di legno. Il calendario ha scatenato le polemiche della Chiesa in Polonia, senza preoccupare più di tanto Zbigniew Lindner: "Abbiamo voluto mostrare la bellezza delle fotomodelle polacche insieme alla bellezza delle nostre bare e dimostrare che una cassa da morto non è un simbolo religioso, ma un contenitore".

Basti pensare, poi, che il ricavato delle vendite viene devoluto per finanziare iniziative culturali nella cittadina dove ha sede la società. Come direbbe Robert Zemeckis, “La morte ti fa bella”.