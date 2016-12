Tgcom24 >

La moglie dorme e lui la manda su Twitch, il nuovo video social di Sony, senza veli 26 novembre 2013

12:28 - Dopo X-box One tra pochi giorni sarà disponibile sul mercato anche l'attesissima Playstation 4, che oltre ad essere un'eccellente console per videogame, dal quarto titolo vedremo anche una grande componente social: stiamo parlando di Twitch, un video social dove ogni persona tramite il proprio account PSN (Playstation Network) può caricare dei video fatti con Playroom, un'altra novità per Ps4, probabilmente un programma di video editing. E' quello che ha fatto Darckobra12, il quale ha caricato un video di 15 minuti dove ha approfittato di un colpo di sonno pesante della moglie per denudarla in diretta streaming davanti al mondo dei gamers. Inutile dire che il video è stato subito rimosso e l'account del simpatico burlone sia stato disattivato.