La casa? Più piccola è meglio 24 novembre 2013

08:44 - Chi lo ha detto che le dimensioni non sono importanti? Per gli "adempti" del "Small house moviment" sono quasi tutto. Il movimento, sviluppatosi in America ma diffusosi rapidamente anche in Giappone, "predica" infatti come non solo sia possibile rinunciare a case da grandi metrature, ma anzi sia preferibile. Fisse o su ruote, in queste abitazioni lo spazio è misurato al millimetro e i loro proprietari assicurano come non manchi nessun comfort.