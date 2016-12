L'italiana Nicole Fedele conquista il nuovo record mondiale di parapendio

15:16 - E' sempre la partenza il momento più delicato, quando in pochi secondi ci si stacca da terra e si comincia a volare. Nicole Fedele lo ha fatto per oltre nove ore consecutive, nuovo record mondiale di parapendio. Lo ha stabilito in Brasile percorrendo 376 chilometri a una velocità media di circa 40 chilometri orari.

L'atleta friulana originaria di Gemona non è nuova a simili performance. Nonostante non abbia ancora 30 anni, può considerarsi una veterana di questa disciplina. Lo scorso agosto con il suo parapendio aveva stabilito un altro record mondiale percorrendo 280 chilometri tornando da dove era decollata in Slovenia. Ora nuova impresa nel Nord Est del Brasile.