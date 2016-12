L'immaginazione dei bambini diventa arte

17:46 - "Il motore del mostro": questo è il titolo del libro che raccoglie la collezione di dipenti di Dave Devries. L'artista ha deciso di prendere schizzi di mostri disegnati bambini provenienti puramente dalla loro immaginazione e renderli quasi reali dandogli un look davvero diabolico. Come spiega Dave dal più semplice concetto visto con gli occhi dell'innocenza si può tirare fuori qualsiasi cosa. Questo successo, in particolare, lo deve a sua nipote che ha usato il suo quaderno per scarabocchiare fornendogli l'idea su un piatto d'argento. E così ecco come prendono vita i disegni dei bambini...