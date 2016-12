L'hotel d'inverno? Tutto di ghiaccio

22:15 - Se a qualcuno piace caldo ad altri piace freddo, anzi freddissimo. In alcune nazioni dell’Europa settentrionale come Lapponia, Norvegia e Svezia, dove le temperature scendono al di sotto dei 25°, gli hotel vengono realizzati interamente con lastre di ghiaccio. Trivago.it segnala cinque hotel dove le basse temperature faranno provare un’esperienza da “brivido”.

A dieci minuti dal centro di Quebec, in Canada, si trova l’Hotel de Glace. Realizzato anch’esso con la neve, ogni anno tra gennaio e marzo accoglie turisti provenienti da tutto il mondo. I letti delle camere sono realizzati con blocchi di ghiaccio ricoperti da uno spesso strato isolante e, durante la notte, gli ospiti possono utilizzare speciali piumini resistenti alle temperature più basse.



L’Ice Hotel si trova in Svezia, precisamente a Jukkasjärvi. L’albergo viene costruito ogni inverno per poi sciogliersi col tepore della primavera. Per questo motivo i clienti possono pernottarvi solo tra dicembre e aprile.



Nel villaggio finlandese di Saariselka, l’Igloo Village offre ai suoi clienti l’opportunità non solo di dormire in queste particolari strutture, ma anche di addormentarsi ammirando le stelle del Nord in uno chalet a forma di igloo. Le camere sono, infatti, costruite con uno speciale vetro termico che mantiene la temperatura interna costante. L’albergo dispone di ben 40 igloo distanti l’uno dall’altro per assicurare privacy e tranquillità, tutti dotati di sauna privata e area relax dove rilassarsi stando seduti sulla tradizionale sedia a dondolo finlandese:



Tutti gli ambienti dello Snow Village di Montréal, in Canada, sono dotati di letti di ghiaccio sui quali viene posto un telaio di legno, un materasso accogliente e un sacco a pelo termico per rendere l’esperienza unica, anche se da “brivido”. Decorazioni e sculture artistiche allestiscono le camere e le sale comuni.



Il Sorrisniva Igloo Hotel, situato in Norvegia a circa 20 km da Alta, aprirà la sua stagione il 6 gennaio 2014. L’immaginazione di artisti internazionali riesce annualmente a ricreare l’atmosfera dei castelli incantati delle fiabe. L’hotel che copre una superifice di 2.000 mq presenta difatti un design elegante e raffinato. Nelle camere i letti sono coperti con pelli di renna e sacchi a pelo in grado di resistere fino a 30° sotto lo zero.