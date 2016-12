10 dicembre 2013 L'albero di Natale si reinventa, per le feste vince la creatività e un pizzico di ingegno Non basta più il classico abete abbellito con luci e decorazioni, c'è chi vuole l'albero fatto di biciclette o di corna di cervo Tweet google 0 Invia ad un amico

09:02 - Natale è alle porte e, come ogni anno, si apprestano tutti a fare il famoso albero decorato da luci e palle. Ma c'è chi invece quest'anno non metterà i regali sotto il classico abete: spopolano sul web foto di alberi un po' particolari, da quelli fatti con il sushi a quello Swaroski, passando per corna di cervo, carrelli della spesa, coperchi della spazzatura, colorati tubi di vetro e tanti altri, dove la tradizione, in qualche modo, viene tenuta viva dalla presenza dei classici addobbi natalizi appesi a queste strutture.