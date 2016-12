Jingle Bells "presidenziale": la Christmas song cantata da... Obama

08:48 - Alla Casa Bianca o in discorsi ufficiali, accanto a Bill Clinton oppure in un'intervista: in tutte queste occasioni Barack Obama "canta". E le note sono in perfetta sintonia con il clima natalizio. Ecco infatti, in questo originale collage di frammenti di "speeches" presidenziali, le note della più tradizionale e allegra "Christmas song": Jingle Bells. Il sito che lo ha pubblicato, MakerMusicSub, lo ha scelto come miglior video musicale di una "star" in versione natalizia. Da oggi fino a Natale, ogni giorno, una superstar diversa sarà raccontata sullo stesso sito, attraverso immagini e suoni, in divertenti sketch quotidiani sotto l'albero.