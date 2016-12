Inghilterra, avvistato un ufo sopra a un parco eolico del Devon

08:41 - Un disco volante non identificato è stato avvistato sabato nei cieli del Devon, in Gran Bretagna, sopra la zona del parco eolico di Fullabrook. L'oggetto misterioso, di colore grigio e di forma ovale, è stato immortalato involontariamente da un fotografo professionista in pieno giorno. L'uomo stava scattando alcune immagini al parco eolico, che si trova tra Barnstaple e Ilfracombe. Quando ha riguardato le foto si è accorto di aver catturato l'Ufo.

I militari del Chivenor Search and Rescue hanno detto al North Devon Journal di non aver ricevuto segnalazioni di avvistamenti Ufo nella zona. Sottolineando inoltre che i loro soccorritori sabato stavano facendo un'esercitazione, e il misterioso oggetto potrebbe essere stato un aereo militare.



Tuttavia, dopo che le foto sono state pubblicate dal giornale, gente da tutto il sud-ovest del Paese hanno raccontato di aver fatto altri avvistamenti di Ufo nel corso della settimana.