In Vietnam la corsa con gli aratri<br>tradizione della cultura khmer 21 novembre 2013 In Vietnam la corsa con gli aratri

tradizione della cultura khmer La gara rientra nelle attività del festival culturale che si tiene nel villaggio di Dong Mo, a poca distanza da Hanoi Tweet google 0 Invia ad un amico

11:57 - Se la corsa con carri e carretti è piuttosto comune in tutto il mondo, retaggio della civiltà contadina, in Vietnam se ne tiene una che è decisamente particolare: la corsa degli aratri, durante la quale gli agricoltori khmer gareggiano stando in equilibrio sull'attrezzo aggiogato a una coppia di buoi. La gara fa parte del festival culturale khmer che si tiene a Dong Mo, a poca distanza da Hanoi, dal 18 al 24 novembre.