25 ottobre 2013 In Nuova Zelanda il complesso di alberghi più bizzarri e fantasiosi del mondo

11:49 - La tenuta di Woodlyn Park a Waitomo, Nuova Zelanda, con i suoi 3,5 ettari di estensione, ospita una serie di inusuali alloggi per i visitatori. Tra questi il particolarissimo e sotterraneo Hobbit Motel ispirato ai racconti di JRR Tolkien: con le tipiche finestre e porte circolari, fu costruito nel 2005, due anni dopo l'uscita dell'ultimo episodio de "Il Signore degli anelli", e attrae oggi migliaia di visitatori. Ma se dormire sottoterra non fa per voi, si può scegliere anche tra una vasta gamma di mezzi di trasporto - navi, treni, aerei militari - "ormeggiati" e trasformati in sistemazioni a vitto escluso.