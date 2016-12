Tgcom24 >

In India il luogo più piovoso del mondo 24 ottobre 2013 In India il luogo più piovoso del mondo Con precipitazioni che raggiungono i 12mila millimetri l'anno, le condizioni di vita per i residenti sono estreme: incidenti stradali, allagamenti e crolli di linee elettriche sono all'ordine del giorno

11:35 - Come è noto, basta un cielo grigio e qualche goccia d'acqua per irritare e immalinconire qualcuno. Ma quando si vive nel luogo più umido del pianeta gli effetti della pioggia possono essere molto più gravi di un semplice cambiamento di umore. E' quello che ci raccontanto queste immagini: ritraggono gli sfortunati abitanti dei villaggi dell'India nord-orientale, costretti a fare i conti con 12 metri all'anno di pioggia, quasi 20 volte di più rispetto ai 55 centimetri della media londinese.

Crollo di linee elettriche, strade che si trasformano in cascate e infiltrazioni nelle case sono la prassi per i residenti del villaggio di Mawsyran, nel nord-est dell'India, che hanno imparato a non uscire mai di casa senza ombrello. Per proteggersi dalla violenza degli scrosci torrenziali, hanno creato speciali canestri in vimini a forma di conchiglia da mettere sul capo mentre lavorano nei campi.



Altre fotografie ritraggono il villaggio di Cherrapunji, che ha subito un fortissimo acquazzone nel giugno 1995, quando si abbattè sul posto almeno un metro e mezzo di pioggia in sole 24 ore. Johnny Haglung, fotografo 47enne, ci racconta con queste immagini come la popolazione di questi luoghi viva in condizioni estreme.