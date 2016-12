In Cina le spose di carta igienica

10:53 - La Cina è la patria della carta, dove questo materiale è stato realizzato per la prima volta 19 secoli fa. E proprio nel lontano oriente arriva ora un'idea fashion (benché molto alternativa) per il giorno più bello: gli abiti da sposa realizzati con la carta igienica. I vestiti sono stati creati durante una gara di design creativo di abiti da sposa all'Università di Economia di Wuhan. Se qualcuno dovesse decidere di indossarli davvero, deve solo sperare che non piova: sarà pure vero che sposa bagnata, sposa fortunata... ma non con un abito di carta igienica.