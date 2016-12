Tgcom24 >

26 novembre 2013 In Cina l'elemosina per strada si chiede

con un cammello al posto del cagnolino Con l'ingombrante animale due persone hanno convinto i negozianti della provincia di Zhejiang a far loro la carità pur di sgombrare l'accesso agli esercizi commerciali

14:43 - Nelle nostre città siamo ormai abituati a vedere persone che chiedono l'elemosina accompagnate da un cane: spesso il loro unico vero amico, altre volte usato semplicemente per muovere a compassione i passanti. In Cina, però, il miglior amico dell'uomo non ha altrettanta popolarità. Così due uomini nel distretto di Zhejiang si sono ingegnati, e hanno iniziato a chiedere la carità portando con sé... un cammello.

A quanto pare l'idea ha avuto successo: i negozianti, per timore di perdere i clienti a causa della sosta davanti all'ingresso dell'ingombrante animale, il più delle volte hanno pagato gli accattoni pur di allontanarli.