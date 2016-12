Il calendario con le modelle "al latte"

08:59 - La tecnica è sicuramente d'effetto e decisamente provocante. Modelle nude ricoperte solo di latte, grazie a una particolare tecnica che rende perfettamente l'effetto vedo-non vedo. Il calendario è stato realizzato dal fotografo Jaroslav Wieczorkiewicz, con studio a Londra, in pieno stile pin-up anni '40 e '50. Le foto hanno vinto nel 2012 la medaglia d'oro della giuria al Prix de la photographie di Parigi. L'autore assicura di non aver usato né Photoshop né altri programmi per generare immagini al computer, ma solo tecnica.