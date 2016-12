12:47 - La British Airways è alla ricerca delle due hostess che appaiono in un video mentre si bagnano a vicenda la camicetta con una doccia. La clip è stata vista da migliaia di utenti di YouTube che hanno molto apprezzato la performance hot della coppia. Ad aver meno gradito è stata la compagnia di bandiera britannica, che ha avviato un'inchiesta sul filmato per determinare se le due donne sono in realtà dipendenti dell'azienda.