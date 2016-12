Henry re dei meme: la sua esultanza scatena il web

17:34 - La galleria dei meme virali ha un nuovo protagonista. L’esultanza “trattenuta” da Thierry Henry, 36enne capitano dei New York Bulls, ha scatenato la fantasia del web. Tutto è iniziato l’8 settembre 2013, quando il francese riesce a sbloccarsi contro gli Houston Dynamo dopo sei partite a secco di gol. Nessuna corsa esasperata alla Inzaghi né follie alla Cassano: Henry si avvicina alla porta e si appoggia al palo con nonchalance in questa posa plastica diventata ormai celebre. Del resto, sembra dire, il gol è il mio mestiere: in effetti si tratta della rete numero 400 in carriera. Su Twitter è subito tormentone, con una imperdibile serie di variazioni sul tema raccolte sotto l'hashtag #Henrying.