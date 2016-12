Halloween, arriva la "bimba LED"

10:00 - Halloween si avvicina sempre di più e in molti cercano un costume originale per stupire gli amici e partecipare a una serata in maschera. Per la Rete, la reginetta indiscussa della festa è la "Bimba Led".

Il californiano Royce Hutain, professione fotografo, ha ideato per la figlia di 22 mesi un travestimento che s'illumina al buio. Poi, l’ha ripresa al buio mentre corre ridendo in un corridoio e ha postato il video su Youtube. Totalizzando 2 milioni di visualizzazioni su YouTube.