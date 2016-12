Guerra internet in casa Zuckerberg

11:07 - Abusare di internet nuoce alla salute. A dirlo non sono i medici, ma la sorella dell'ideatore del social network per eccellenza, Facebook. Randi Zuckerberg, senza pensare al giudizio del fratello Mark, ha pubblicato un libro sul tema dedicato ai più piccoli.



"Dot", la protagonista, trascorre le sue giornate davanti a computer e tablet. Quando finalmente riesce a separarsi dal suo smartphone, scopre la bellezza del mondo fuori dallo schermo. “Non c’è niente di meglio che uscire per ricaricare le batterie!”, recita la voce narrante del video promozionale del testo in vednita negli Stati Uniti dal 5 novembre.



Che i due fratelli non andassero molto d'accordo si era già capito nel 2011, quando Randi si licenziò da Facebook, un colosso da 50 miliardi di dollari. Che l'uscita del libro sia una sfida all'introduzione da parte del popolare social di norme per limitare la privacy per gli utenti minorenni?