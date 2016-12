Tgcom24 >

Great Bull Run, in Georgia<br>la corsa con i tori made in Usa 21 ottobre 2013 Great Bull Run, in Georgia

Tremila persone hanno partecipato alla rivisitazione americana del tradizionale encierro spagnolo di San Firmino

08:24 - Più di 3mila persone hanno partecipato, sabato, al "The Great Bull Run", "la grande corsa dei tori", in Georgia: una rivisitazione all'americana del tradizionale encierro spagnolo di San Firmino a Pamplona, con tanto di "tomatina" (la guerra a colpi di pomodoro) finale. I partecipanti hanno corso la loro gara in fuga da quaranta tori: il bilancio finale, piuttosto lieve, parla di soli due feriti.