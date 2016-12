Giappone, ecco le magnifiche creazioni realizzate con la carta velina

10:56 - Che cosa si può mai fare con un pezzo di carta velina? Una volta usato per soffiarsi il naso o pulirsi le mani viene preso e gettato. Non la pensa così invece l'artista giapponese Nepia che, in un fantastico video che sta letteralmente facendo impazzire il popolo del web, mostra quali meraviglie riesce a realizzare: da semi che si trasformano in alberi fino a nove diversi animali.