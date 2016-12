Tgcom24 >

Germania, oltre 200 concorrenti per il Campionato del mondo di barba e baffi 3 novembre 2013

09:38 - Erano oltre 200 gli agguerriti concorrenti presenti a Leinfelden-Echterdingen, cittadina della Germania meridionale: in palio la fascia di "barba dell'anno". Nel piccolo comune tedesco si è svolto infatti il campionato del mondo di barbe e baffi. 18 le categorie in gara: dalla classica e senza tempo "Garibaldi", al "freestyle", passando per le barbe "imperiali", le "Fu Manchu" e le "naturali".