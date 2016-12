Galles, lanciano in orbita Lego "astronauti"

11:14 - Una sonda spaziale fatta in casa, un paio di "nerd informatici" e due mini "astronauti" Lego. Bastano questi ingredienti per creare un'impresa davvero originale. L'idea è nata da due amici, Jon Chippindall e Ian Cunningham: volevano avventurarsi in una gita nello spazio e, non potendo andarci personalmente, si sono accontentati di lanciare in orbita due Lego, piccole repliche di loro stessi. I due mattoncini sono stati posizionati in un piccolo congegno chiamato "The Meteor", del valore di 250 sterline: lanciati da Mold, a nord del Galles, hanno viaggiato per 27.5 chilometri prima di tornare indietro e atterrare in una fattoria a Chesterfield, nel Derbyshire.