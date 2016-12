Fuoco e calore, ecco dove si trovano i 5 “inferni” del nostro pianeta

17:55 - Nella depressione del Danakli (Etiopia) la temperatura media annuale è di 35 gradi.Negli Stati Uniti c'è una città che è stata bruciata a causa di un disastroso incendio e non è può più essere abitata. In Turkmenistan, invece,il fuoco non ha mai smesso di bruciare dal 1971. Ecco i luoghi più caldi della terra