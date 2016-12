Fuochi d'artificio, ecco come usarliDal governo inglese le istruzioni d'uso

07:27 - Le feste sono alle porte e allora meglio tutelarsi. Come? Con un kit di istruzioni per l'uso tradotto in sette lingue, dall'inglese al cinese, passando per l'hurdu e l'indi, nel quale il governo inglese spiega come usare i fuochi d'artificio. L'annuncio, tutto UK, con un tweet: "If you're planning a fireworks display, have fun and stay safe with the firework code". Di seguito le dieci regole per non farsi male. Prima però una premessa: "I giovani - si legge - dovrebbero guardare e godersi i fuochi d'artificio a distanza di sicurezza e seguire le norme di sicurezza per l'utilizzo di stelle filanti. Solo gli adulti dovrebbero fare con fuochi d'artificio e le luci dei fuochi d'artificio".

Poi i comandamenti: 1 - Controllare bene i fuochi da acquistare per essere più sicuri 2 - Mantenere i fuochi in una scatola chiusa e utilizzarne uno alla volta. 3 - Leggere e seguire le istruzioni di ogni fuoco con una torcia, se necessario. 4 - Accendete il fuoco d'artificio a distanza con un cono e stare bene indietro. 5 - Tenere altre fonti di calore, comprese le sigarette, lontano da fuochi d'artificio. 6 - Mai riprendere un fuoco d'artificio una volta che è stato acceso. 7 - Non mettere i fuochi d'artificio in tasca e non li buttare. 8 - Indirizzare eventuali fuochi d'artificio razzo ben lontano da spettatori. 9 - Non utilizzare mai petrolio o benzina su un falò. 10 - Assicurarsi che il fuoco sia spento prima di partire. E se non bastasse in inglese, ecco le istruzioni in altre sette lingue. Della serie: la prudenza non è mai troppa