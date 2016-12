Fumatore a due anni, adesso obeso

14:13 - Come cambiano i vizi nel giro di tre anni. In teoria dovrebbe essere una cosa abbastanza normale ma non se si parla di un bambino indonesiano che, ora, ha cinque anni. Avevano fatto il giro del mondo le sue immagini a due anni mentre fumava ben 40 sigarette al giorno sotto gli occhi di parenti e amici che ridevano. Una scena che fece smuovere il Paese e che fece parecchio scalpore. Ardi, questo il nome del ragazzino, ora è riuscito a smettere di fumare, ma peccato che non abbia risolto i suoi problemi. Dopo la nicotina è passato al cibo spazzatura: tra pesce fritto, patatine e latte condensato il bimbo ha messo su ben 25 kg. Decisamente troppi per avere solo cinque anni.