Francia: professoressa sexy in un video hip hop, licenziata e poi riassunta dalla scuola 30 ottobre 2013 Francia: professoressa sexy in un video hip hop, licenziata e poi riassunta dalla scuola Lavorava come assistente insegnante in un istituto cattolico da 20 anni

21:13 - Nel video del rapper francese Novia interpretava una 50enne a caccia di uomini più giovani. Per questo è stata licenziata dalla scuola cattolica per cui lavorava da oltre 20 anni. Un tribunale francese ha però stabilito che Veronique Bonazzola potrà tornare a lavorare come insegnante.

La decisione di licenziare la donna era stata presa perché il video è stato ritenuto “incompatibile con la natura di questa scuola e il suo ruolo in questa istituzione”. La donna, 50 anni, lavorava come educatrice in una scuola privata di Grasse nella Francia del Sud, ma è stata scelta al rapper perché era già un'attrice part-time.



Nella sentenza si legge che la scuola conosceva già il secondo lavoro della donna, ma non aveva mai ritenuto che questo fosse un problema. Veronique ha festeggiato questa sentenza con un post su Facebook, definendola “una meravigliosa vittoria contro l’ingiustizia”.