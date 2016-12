Francia, nuove frontiere del gusto: il grillo si mangia con il cioccolato

12:28 - Per gli amanti della sperimentazione alimentare, la nuova "frontiera del palato" è quella offerta da Sylvain Musquar, raffinato "chocolatier" di Villers-lès-Nancy, nella regione francese della Lorena. Musquar, consapevole forse dell'alto valore proteico degli insetti, decora infatti le sue creazioni con grilli e vermi, spolverati di polvere dorata. Per chi si senta pronto, una scatola di nove "grilli affogati al cioccolato" è in vendita a 22 euro.