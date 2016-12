Finlandia, albergo cerca personale che testi camere e servizi più costosi

11:55 - Mentre in alcuni posti il lavoro scarseggia, in altri arrivano proposte davvero singolari. In Finlandia, più precisamente a Helsinki, l'Hotel Finn pubblica un'offerta che per chiunque sarebbe un sogno. Testare le suite più lussuose dell'albergo, comprese di servizi, per un mese intero al fine di recensire al meglio confort, difetti e pregi.

Requisiti richiesti - Purtroppo, però, un piccolo intoppo c'è. Almeno per noi italiani. L'offerta di lavoro è limitata a chi dispone di un'ottima conoscenza e fluidità del finlandese e dell'inglese. Se poi il candidato parla anche russo acquista punti in più. Al momento sono arrivate più di 600 candidature ma si prevedono ancora molti candidati prima della scadenza dell'offerta.