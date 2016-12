6 dicembre 2013 Finito lo scafo della chiattona dei mari: supera l'Empire State Building La nave più grande del mondo potrà entrare in servizio nel 2017: è costata 12 miliardi di dollari Tweet google 0 Invia ad un amico

10:49 - Lunga oltre 500 metri (più grande dell'Empire State Building), nel suo ponte principale potrebbero essere costruiti quattro campi da calcio regolari, alta 93 metri: sono solo alcune delle misure di quella che sarà la più grande chiatta del mondo. La Prelude, questo il nome del vascello, ha per la prima volta toccato l'acqua. O meglio, lo ha fatto il suo scafo che è stato costruito su ordine della Shell. Una nave che costerà 12 miliardi di dollari ed entrerà in servizio nel 2017. Ma questo mostro di acciaio non trasporterà nulla, infatti il suo compito è l'estrazione e la raffinazione di gas dai pozzi off-shore.