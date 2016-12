Filippine, quando Halloween si festeggia con cani e gatti

10:22 - Dracula, leoni, scheletri, streghe, pipistrelli e chi più ne ha più ne metta: quando si parla di Halloween è tempo di festeggiare per tutti, nessuno escluso. Lo sanno bene i partecipanti alla parata annuale organizzata a Manila dalla Philippine Animal Welfare Society (PAWS) per Halloween: qui cani, gatti e relativi padroni, tutti rigorosamente mascherati, possono, come spiegano gli organizzatori, "condividere insieme l'esperienza dei festeggiamenti per Halloween".