Fart-filtering, le prime mutande "anti gas"

13:00 - Un'azienda inglese specializzata in articoli medici ha lanciato sul mercato un nuovo modello di biancheria intima, capace di togliere dall'imbarazzo chi soffre di meteorismo. Grazie a degli speciali filtri al carbone attivo, le mutande fart-filtering riescono ad assorbire i gas molesti, evitando così brutte figure. Sono disponibili in più versioni, sia per lui sia per lei.