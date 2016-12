Tgcom24 >

Etiopia, sei mesi di "allenamento" per diventare il più grasso della tribù 5 novembre 2013 Etiopia, sei mesi di "allenamento" per diventare il più grasso della tribù Fra i membri delle tribù Bodi o Me'en della Valle dell'Omo si tiene un vero e proprio concorso per la pancia più grande: solo un maschio, non sposato, per famiglia può prendervi parte

10:06 - Grasso è bello? Sicuramente lo è in Etiopia e, nello specifico, per le tribù Bodi o Me'en della Valle dell'Omo. Qui infatti si tiene un vero e proprio concorso per la pancia più grande: solo un maschio, non sposato, per famiglia può prendervi parte e, una volta scelto, si prepara per sei lunghi mesi.



A giugno ha inizio il periodo di "allenamento" che prevede una dieta ferrea a suon di sangue di vacca e latte vaccino e assoluta assenza di movimento (sesso incluso). Il vincitore è infine incoronato con la festa per il nuovo anno: e chi si aggiudica la "fascia" conquista insieme il rispetto di tutta la tribù per tutto l'anno successivo.