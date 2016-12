Ecco le 10 cascate più suggestive del mondo

Le cascate di Athirappilly sono situate nella regione indiana del Kerala. Nonostante siano un’attrazione turistica per milioni di indiani, alcune compagnie vorrebbero creare una diga idroelettrica, ma il progetto è stato bloccato (foto Wikipedia)

Il “Salto dell’Angelo” è la cascata più alta del mondo. Prende il suo nome da Jimmy Angel, un aviatore americano, che fu il primo a sorvolare la cascata Si trova in Venezuela ed è alta quasi mille metri. Per la sua bellezza è considerata dall’Unesco un “patrimonio” dell’umanità (Foto: Pinterest)

Le cascate Havasu si trovano non lontano da Supai, all’interno del Grand Canyon National Park, nella riserva degli Havasupai (Havasu=acque color smeraldo, pai=popolo). Un'oasi nel deserto, un luogo incontaminato consigliato agli amanti della natura. Nel 2008 una forte alluvione ha gravemente danneggiato tutta l'area modificando il corso del torrente e l'aspetto delle cascate (foto: Wiki Commons)

Le cascate di Iguacu si trovano in Brasile, sono state inserite tea le 7 meraviglie del mondo. Non sono particolarmente alte, ma hanno una portata d’acqua impressionante, 1,746 metri cubi al secondo, seconde solo alle cascate del Niagara (foto Wiki Commons)

Le cascate di Tugela sono le seconde cascate più alte del mondo e si trovano in Sudafrica. La loro altezza è di 807 metri, anche se qualcuno considera anche un altro tratto del fiume come parte di questa meraviglia naturale e ritiene che la loro altezza sia quindi di 987 metri (foto: Pinterest)

Chitrakot, le “Cascate del Niagara dell’India”, si trova a soli 30-35 km di distanza dalla cittadina di Jagdalpur. L’altezza di questa meraviglia della natura è di circa 29 metri, mentre l’ampiezza della vasca varia e scende drasticamente durante l'estate. Durante il periodo dei monsoni, invece, il fiume tocca entrambe le sponde ed è pieno di limo. L'area attorno alle cascate è in gran parte coperta da foreste (foto: Wiki Commons)

Le Cascate del Nevada, alte 181 m, si trovano sul fiume merced, nel Parco nazionale di Yosemite in California. Sono conosciute per la loro forma “piegata”, grazie alla quale l’acqua cade liberamente per circa un terzo della loro lunghezza, creando un Whitewater turbolento. Il nome, suggerito dal Fisico americano Lafayette Houghton Bunnell, deriva appunto dalla nebbia che viene prodotta dal salto della Cascata (Nevada è un vecchio termine spagnolo che significa “innevato” (foto: Wiki Commons)