Ecco la super bici Amish a sette posti

Chi ha postato il video sul web ha chiesto incredulo: "Avete mai visto una cosa del genere?". Perché effettivamente, incontrare per strada una bicicletta a sette posti, è decisamente insolito. A lui è accaduto su una strada della Pennsylvania, negli Stati Uniti. Sullo strano mezzo, realizzato su un telaio circolare, sette ragazze Amish visibilmente sorprese dopo che l'uomo ha sfoderato il suo cellulare per immortalarle in un video.